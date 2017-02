Un blizzard frappe le Canada atlantique, qui attend de fortes chutes de neige

HALIFAX – Des vents forts et de lourdes chutes de neige frappent le Canada atlantique, lundi, alors qu’un blizzard souffle sur la région, causant des annulations de vols et des fermetures d’écoles, de bureaux municipaux, d’entreprises et de services hospitaliers.

La météorologue d’Environnement Canada Tracey Talbot précise qu’en Nouvelle-Écosse, les vents atteignaient jusqu’à 110 kilomètres/heure à Osborne Head, près d’Halifax, et que jusqu’à 20 centimètres de neige étaient déjà tombés dans certains secteurs. On s’attend à ce que la tempête continue de sévir jusqu’à mardi.

Mme Talbot ajoute que des avertissements de blizzard et de tempête hivernale avaient été lancés pour la majeure partie de la région, poussant le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à fermer tous ses bureaux sur le continent, lundi. Les autorités d’Halifax ont quant à elles fermé les écoles et suspendu les services de transport en commun, de traversier et autres services municipaux.

On s’attend à des chutes de neige allant de 20 à 60 centimètres dans la région, mais certains secteurs pourraient en recevoir jusqu’à 75 centimètres.

Le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard devraient recevoir de 25 à 40 centimètres de neige, accompagnés de vents allant jusqu’à 100 kilomètres/heure.