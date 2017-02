Un Canadien âgé de 68 ans est soigné après avoir été agressé en Thaïlande

CHUMPHON, Thailand – Deux hommes ont été arrêtés par la police en Thaïlande pour une agression à la machette perpétrée contre un Canadien et une femme qui l’accompagnait.

Philip Sullivan, âgé de 68 ans, repose dans un état stable à l’hôpital alors que King Kulkaew, une résidante de Bangkok, souffre de contusions.

Selon le Bangkok Post, M.Sullivan et Mme Kulkaew ont été suivis par une camionnette après avoir quitté à pied un restaurant de la ville de Chumphon, mercredi dernier.

Dans un secteur peu achalandé, l’un des suspects est sorti du véhicule et a tenté d’arracher le collier en or que portait Mme Kulkaew. Paul Sullivan est intervenu mais a été atteint de coups de machette au cou et au bras droit.

Les suspects ont fui les lieux sans emporter le bijou convoité mais une caméra de surveillance a capté leurs gestes. Yutthana Chumworathaayee, âgé de 36 ans, et Sarawut Katerat, 35 ans, ont été arrêtés peu après.

Il y a trois mois, ils étaient sortis de prison après avoir purgé une peine pour tentative de meurtre.