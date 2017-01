Un chien aurait été maltraité sur le plateau de tournage d’un film à Winnipeg

WINNIPEG – Une association torontoise de défense des animaux a déposé une plainte pour cruauté animale en raison du mauvais traitement d’un berger allemand sur le plateau du film «A Dog’s Purpose» («Mes vies de chien»).

Animal Justice dit que des images, apparemment tournées près de Winnipeg en novembre 2015, montrent les cinéastes forcer le chien à entrer dans des eaux turbulentes.

Les images, d’abord diffusées sur le site TMZ, montrent l’animal en détresse, luttant pour demeurer hors de l’eau en s’agrippant au bord du bassin.

D’autres images montrent le chien complètement submergé, pendant que l’on entend une voix crier «Coupez!». Puis, des assistants vont sortir la bête de l’eau.

Le groupe People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) a appelé au boycottage du film, qui met en vedette Dennis Quaid, dans une réalisation de Lasse Hallström. Le film doit prendre l’affiche plus tard ce mois-ci.

Animal Justice dit avoir porté plainte auprès de la Winnipeg Humane Society, le bureau du vétérinaire en chef du Manitoba et le service de police de Winnipeg, affirmant qu’il y a eu violation des lois fédérales et provinciales pour la protection des animaux.

L’American Humane Society a également lancé une enquête sur l’incident, en plus de suspendre son représentant qui travaillait sur le film.

Le producteur du film, Amblin Entertainment, et son distributeur, Universal Pictures, ont déclaré dans un communiqué conjoint qu’ils examinent les images, mais qu’ils sont certains que le chien a été traité avec grand soin.

L’acteur Josh Gad, qui prête sa voix à un chien du film, a publié une déclaration sur Twitter dans laquelle il explique avoir demandé une explication au studio et à l’équipe de production au sujet de ce qu’il qualifie d’«images troublantes».