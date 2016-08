Un couple canado-américain détenu en otage en Afghanistan plaide pour sa vie

OTTAWA – Un Canadien et sa femme américaine détenus en otages en Afghanistan depuis presque quatre ans ont plaidé pour leur vie et demandé l’aide des gouvernements du Canada et des États-Unis dans une nouvelle vidéo récemment diffusée sur internet.

Joshua Boyle et Caitlan Coleman ont annoncé sobrement qu’ils seraient tués par leurs ravisseurs si Kaboul n’abandonnait pas sa politique d’exécuter ses prisonniers.

Ils ont demandé à Ottawa et Washington d’exercer de la pression sur le gouvernement afghan afin que celui-ci change sa politique. Ils ont ajouté que leurs kidnappeurs redoutaient d’être exécutés par l’État.

La vidéo diffusée sur le site YouTube a été signalée par le Site Intelligence Group, un organisme qui surveille les activités extrémistes sur le web.

M. Boyle et Mme Coleman ont été capturés en 2012 au cours d’un voyage qui les avait amenés dans plusieurs pays de l’Asie centrale.

Michael O’Shaughnessy, un porte-parole d’Affaires mondiales Canada, a affirmé que le gouvernement fédéral était au courant de la diffusion de la dernière vidéo. Il a toutefois refusé de commenter la situation ou de dévoiler des renseignements sur cette affaire de crainte de mettre en danger la sécurité des citoyens canadiens à l’étranger.