Un couple en prison pour avoir enfermé son jeune neveu pendant deux ans

LONDON, Ont. – Un homme et une femme du sud-ouest de l’Ontario qui ont maintenu leur neveu de 10 ans enfermé dans une pièce insalubre pendant deux ans ont été condamnés à 18 mois de prison et à deux ans de probation.

L’homme de 45 ans et la femme de 51 ans, qui ne peuvent être nommés pour protéger l’identité de la victime, ont plaidé coupable en mai d’avoir omis de fournir les choses nécessaires à la vie.

La cour a appris qu’ils avaient enfermé l’enfant dans une chambre de leur résidence de London après l’avoir accueilli chez eux lorsque son père est devenu incapable de s’en occuper après la mort de la mère du garçon.

Des agents de la police de London sont intervenus en mai 2014 après avoir reçu des informations de la Société d’aide à l’enfance. Ils ont trouvé le garçon au milieu d’une pièce jonchée de détritus, d’urine et d’excréments. Il était nourri deux fois par jour avec des aliments provenant de chaînes de restauration rapide.

Lors d’une audience en juillet, la cour a appris que le garçon était sorti de la maison pour la dernière fois en 2013.

L’enfant, qui n’a jamais fréquenté l’école, souffrait de malnutrition, était amaigri et n’avait pas pris de bain depuis un an lorsqu’il a été trouvé. Il vit maintenant dans une famille d’accueil et se porterait bien.