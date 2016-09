Un des fondateurs du Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix, lance un livre

MONTRÉAL – L’un des fondateurs du Cirque du Soleil, Gilles Ste-Croix, détaille dans un nouveau livre son parcours au sein de l’entreprise circassienne à travers ses multiples spectacles. Il se dit aussi inquiet pour l’avenir du Cirque depuis qu’il est passé à des intérêts étrangers.

Dans «Ma place au soleil», M. Ste-Croix revient sur plus de 30 ans d’existence du Cirque, l’un des fleurons québécois qui a rayonné de par le monde.

Le créateur, qui a été artiste, metteur en scène, directeur de création et vice-président au sein du Cirque du Soleil, croit que celui-ci a autant évolué au cours des décennies parce qu’il a su oser, foncer et même parfois, faire des erreurs, a-t-il déclaré en entrevue à l’occasion de la parution de son livre.

L’homme, qui est bien moins connu que Guy Laliberté à qui la paternité du Cirque est associée, dit avoir choisi volontairement «l’ombre» qui va plus de pair avec le rôle des créateurs, et qui laisse toute la place au spectacle. Et quand la direction du Cirque a décidé d’associer un visage à l’entreprise, c’est Guy Laliberté, alors chef de la direction, qui s’est proposé, sans objection de la part de M. St-Croix, dit-il.

Aujourd’hui, il craint que «l’esprit» du Cirque du Soleil ne change depuis sa vente en 2015 au consortium mené par la firme américaine TPG Capital.

Il explique que le fer de lance du Cirque était la créativité, alors qu’aujourd’hui la principale motivation de l’entreprise est beaucoup plus le rendement sur l’investissement.

Car avant, trois quarts des profits étaient réinvestis dans les spectacles, dit-il en entrevue, redoutant que cela ne soit plus le cas.

Retraité du cirque depuis 2014, Gilles Ste-Croix relate aussi dans son livre les petit conflits internes qui ont secoué le Cirque du Soleil mais aussi les rencontres marquantes de sa vie: celle avec Guy Laliberté, avec Steve Wynn, l’entrepreneur américain de Las Vegas, et George Harrison, le guitariste des Beatles avec qui il a travaillé pour créer le spectacle «Love».

«Ma place au soleil» sera en vente en librairie dès jeudi.