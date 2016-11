Un détenu de 40 ans est soupçonné de 200 vols dans des résidences

QUÉBEC – La Sûreté du Québec (SQ) a annoncé mercredi qu’elle avait solutionné près de 200 dossiers de vols survenus à l’intérieur de résidences du Québec entre octobre 2014 et décembre 2015.

Ces délits ont été commis dans plusieurs régions de la province, notamment dans celles de la Capitale-Nationale-Chaudière-Appalaches, de la Mauricie, du Centre-du-Québec, et du Saguenay Lac-Saint-Jean.

Le suspect, Jean-François Blanchette, âgé de 40 ans, a été arrêté mercredi matin au centre de détention de Québec.

Il devra faire face à des accusations de voies de fait, menaces de mort, introductions par effraction, incendie de véhicule, méfaits, vols de véhicules, vols de plus de 5000 $, recel et vente d’arme à feu non autorisé.

Selon la SQ, le suspect profitait de l’absence de propriétaires pour s’introduire à l’intérieur de résidences afin d’y dérober divers objets de valeurs dont des bijoux, des outils, du matériel électronique, des armes à feu et des véhicules récréatifs.

Une douzaine de perquisitions visant des commerces de prêt sur gage et résidences ont été effectuées dans les derniers mois. Elles ont ainsi permis de récupérer une partie de la marchandise volée.

La police poursuit son enquête et laisse entendre que d’autres arrestations liées au recel pourraient avoir lieu.