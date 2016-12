Un détenu meurt à la suite d’une émeute dans un pénitencier de la Saskatchewan

PRINCE ALBERT, Sask. – Service correctionnel Canada a annoncé la mort d’un détenu survenue lors d’une émeute au Pénitencier de la Saskatchewan, mercredi.

L’organisme fédéral a précisé que trois détenus du pénitencier avaient subi des blessures graves après avoir été agressés par d’autres prisonniers.

Le détenu Jason Leonard Bird est mort des suites des blessures subies durant l’émeute. Ses proches ont été informés de son décès.

Six autres détenus ont quant à eux subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger, au moment où les agents correctionnels ont dû procéder à une intervention d’urgence pour maîtriser la situation.

Cinq des détenus ont été envoyés à un hôpital de l’extérieur pour recevoir des soins, et l’un d’eux a reçu des soins médicaux sur place. L’un de ces détenus est revenu de l’hôpital mercredi soir.

Le personnel du pénitencier continuait, jeudi, d’évaluer la situation afin d’assurer la sécurité de tous les membres du personnel et des détenus, et de déterminer si d’autres personnes ont subi des blessures. Il évaluera également l’étendue des dommages causés aux unités. La police a également été avisée et s’est rendue sur place pour mener sa propre enquête.

Les activités normales du pénitencier reprendront dès qu’il sera jugé sécuritaire de le faire, a indiqué Service correctionnel Canada, ajoutant que l’accès à l’établissement demeure restreint et que les visites sont toujours suspendues.

L’organisme prévoit mener une enquête complète sur les circonstances de l’émeute.