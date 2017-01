Un formulaire est mis en ligne pour favoriser la réunification familiale

OTTAWA – Le gouvernement fédéral entame un processus dans le but de favoriser la réunification familiale.

Les personnes désirant faire venir leurs parents ou leurs grands-parents au Canada auront jusqu’au 2 février à midi pour manifester leur intérêt.

Elles auront à remplir un formulaire à partir du site internet du ministère de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

Le ministère choisira ensuite 10 000 personnes au hasard parmi celles qui auront rempli le formulaire.

Ces personnes seront ensuite invitées à soumettre une demande de parrainage en bonne et due forme.

Seules les personnes ayant été choisies au hasard seront invitées à présenter une demande.

Le gouvernement fédéral soutient que le nouveau processus est plus juste, plus transparent et qu’il améliorera l’accès au processus de demande.