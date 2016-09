Un grand spectacle multimédia sera offert l’été prochain à Montréal

MONTRÉAL – Un spectacle gratuit à grand déploiement sera présenté l’an prochain à Montréal.

Le commissaire aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Gilbert Rozon, en a fait l’annonce mercredi. Il a affirmé qu’on espérait attirer 180 000 personnes avec ce spectacle sur la mémoire du fleuve.

Une centaine de représentations de cette production intitulée «Montréal AVUDO» seront offertes du 17 mai au 2 septembre. Les représentations auront lieu dans le secteur ouest du Vieux-Port de Montréal, à proximité du Quai des Convoyeurs et du Centre des Sciences.

Ce spectacle sera créé spécialement pour l’occasion par la Compagnia Finzi Pasca qui est basée à Lugano et à Montréal. La création sera signée et dirigée par le metteur en scène Daniele Finzi Pasca.

Au moyen d’installations et de projections de grande envergure, on présentera un hommage poétique au fleuve Saint-Laurent au fil du temps et des saisons. Le rôle crucial qu’a le fleuve pour la collectivité montréalaise sera ainsi mis en lumière.