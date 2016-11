Un homard géant et peut-être centenaire pêché dans la baie de Fundy au N.-B.

ALMA, – Un homard plus gros qu’un gros bébé a été pêché cette semaine dans la baie de Fundy.

Catherine MacDonald, copropriétaire du restaurant-détaillant Alma Lobster Shop, dans le sud du Nouveau-Brunswick, a acheté la bête qui fait osciller la balance à 10,4 kilos (23 livres). Le gigantesque homard a été ramené par un pêcheur de St. Martins, au Nouveau-Brunswick.

Mme MacDonald précise que le homard, baptisé King Louie, est en parfaite santé, qu’il mesure environ 120 cm et qu’il pourrait bien être âgé d’une centaine d’années.

Mais ce n’est pas le plus gros homard que Mme MacDonald aura vu dans sa vie: son père a accroché au mur de la boutique une pièce qui faisait à la pêche 11,8 kilos (26 livres), semble-t-il.

Et ce ne sera pas le plus singulier des homards qui passera par la boutique d’Alma: Mme MacDonald rappelle que la maison conserve plusieurs créatures bizarres dans un aquarium, dont un homard orange, un autre bleu, et un homard avec sur le dos, en forme de coeur, un agrégat de pouce-pieds, une autre espèce de crustacé.