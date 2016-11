Un incendie majeur ravage un bâtiment historique à Montréal

MONTRÉAL – Un bâtiment historique ayant abrité la première salle exclusivement cinématographique du Canada est la proie des flammes, dans le quartier chinois, à Montréal.

Le Service de sécurité incendie confirme que les flammes se sont déclenchées jeudi avant-midi au 974, boulevard Saint-Laurent, entre la rue De La Gauchetière et l’avenue Viger. Le bâtiment de quatre étages semblait être en rénovation.

Plus de 50 véhicules et 120 pompiers avaient été dépêchés sur les lieux en début d’après-midi. Des agents du Service de police de la Ville de Montréal ont aussi été appelés en soutien, entre autres pour assurer la circulation dans le secteur.

Yvon Daunais, chef des opérations du Service des incendies, a précisé que le bâtiment était dès le départ considéré comme dangereux, notant que certains étages n’avaient même pas de plancher, ce qui a pu permettre aux flammes de se propager rapidement.

Le feu s’est d’ailleurs propagé jusqu’à la toiture de l’édifice adjacent, du côté nord, et les pompiers s’affairaient à s’assurer que les flammes ne s’éparpillaient pas davantage.

Les pompiers n’ont pas pu entrer à l’intérieur du bâtiment principal, notamment à cause des risques d’effondrement. Le secteur a aussi dû être évacué.

«On n’a aucun pompier blessé, ni citoyen ou travailleur qui étaient à proximité. Le bâtiment était vacant, il n’y avait aucun employé à l’intérieur», a précisé M. Daunais.

Selon le site de la Ville de Montréal, le 974, boulevard Saint-Laurent, baptisé Édifice Robitaille, a été le lieu de la première salle exclusivement cinématographique du Canada de 1896 à 1897.

«Le 27 juin 1896, le Français Louis Minier, concessionnaire du célèbre cinématographe des frères Lumière, y réalise la première projection cinématographique en salle au Canada. Montréal inaugure donc le cinématographe deux jours avant New York et à peine six mois après Paris», peut-on lire sur la section consacrée à l’endroit sur le site de la Ville.

«Les aléas de l’industrie cinématographique ne permirent pas le maintien de la salle qui redevint un théâtre, puis abrita une centrale téléphonique – l’une des plus vieilles de Montréal – et enfin des magasins», y ajoute-t-on.