Un nouveau site web est créé pour évaluer les résidences pour ainés

MONTRÉAL – Après les écoles, les hôtels et les restaurants, les résidences pour aînés seront maintenant évaluées grâce à un site internet.

Intitulé «Évaluation de résidences pour aînés», le site web offre à la population la possibilité de décrire et coter les résidences privées pour personnes âgées.

L’initiative vise à permettre aux aînés et à leurs proches d’en connaitre plus sur les services et les soins dont ils bénéficieront, dépendant de l’endroit où ils auront choisi de vivre.

Cinq caractéristiques principales du bien-être des aînés ont été sélectionnées à des fins d’évaluation: la propreté des lieux communs, la gentillesse et l’efficacité du personnel, la qualité des repas, la qualité des soins offerts, et le coût.

Les visiteurs du site n’auront qu’à cliquer sur l’onglet «Recherche», ce qui donnera accès à une carte interactive. Les gens peuvent eux-mêmes partager leur opinion sur les résidences.