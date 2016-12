Un pilote de Sunwing aurait tenté de décoller en état d’ébriété

CALGARY – Des accusations ont été portées contre un pilote de la compagnie aérienne Sunwing, qui se serait apprêté à décoller en état d’ébriété samedi.

La police de Calgary affirme que le pilote a monté à bord d’un Boeing 737, pour un vol à destination de Cancun, au Mexique, qui devait aussi comprendre des escales à Regina et à Winnipeg.

Avant le décollage, les employés du quai d’embarquement et les membres de l’équipage ont signalé qu’il se comportait de manière étrange. La police indique qu’il avait même perdu conscience dans sa cabine.

Il est accusé d’avoir eu la garde ou le contrôle d’un aéronef tout en ayant les facultés affaiblies et un taux d’alcoolémie dépassant 0.8.

La porte-parole de Sunwing Janine Massey a indiqué par courriel qu’il s’agissait du capitaine.

«Nous pouvons confirmer que peu avant 7 h, heure locale, les agents du quai, le copilote et l’équipage du vol 595 de Sunwing, en provenance de Calgary et à destination de Cancun, ont déterminé que le capitaine n’était pas apte à piloter et l’ont conséquemment rapporté», a-t-elle déclaré.

Selon le transporteur, l’avion a décollé peu après, avec un autre capitaine.

Il comptait 99 passages et un équipage composé de six membres.

L’identité du pilote sera dévoilée après sa comparution.