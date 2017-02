MONTRÉAL – Un skieur est mort d’un arrêt cardio-respiratoire au Marathon Canadien de Ski, samedi, entre Lachute et Montebello, selon la page Facebook de l’organisation de l’événement.

Le message des organisateurs indique que «malgré toutes les manoeuvres des secouristes, le skieur est malheureusement décédé. Sa famille est déjà avisée».

La Presse canadienne n’était pas en mesure d’obtenir plus de détails de la part des organisateurs samedi soir.

Sur le site Internet de l’événement, Le Marathon Canadien de Ski est décrit comme la plus longue et la plus ancienne randonnée de ski de fond de l’Amérique du Nord.