Une alerte Amber a été lancée pour retrouver une fillette de 9 ans en Ontario

WELLAND, Ont. – La police de l’Ontario a diffusé une alerte Amber, vendredi soir, pour retrouver une fillette de 9 ans.

La petite Layla Sabry semble avoir été enlevée, selon la police régionale de Niagara.

La fillette est blanche, mesure environ 1,28 mètre et a une silhouette svelte. Elle a les cheveux et les yeux bruns.

Elle est aussi connue sous les noms Layla Haist ou Arya Dillon.

La petite a été vue pour la dernière fois jeudi soir, à Welland, dans le sud-est de l’Ontario.

Les policiers croient qu’elle pourrait être avec sa mère, Allana Haist. La femme âgée de 38 ans est blanche, mesure 1,55 mètre, et a elle aussi les cheveux et les yeux bruns. Elle porte également les noms Kate Dillon et Lana Marie.

Les policiers ne disposent pas de la description d’un véhicule.