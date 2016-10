Une conductrice aurait causé la mort de sa passagère à Saint-Lazare

MONTRÉAL – Une conductrice aurait causé la mort de la passagère qu’elle covoiturait sur l’autoroute 40 à la hauteur de Saint-Lazare en Montérégie, samedi.

La Sûreté du Québec prévoit déposer des accusations de conduite dangereuse ayant causé la mort à l’endroit de la femme qui est dans la vingtaine.

La victime et un autre individu avaient répondu à une annonce diffusée sur internet par la conductrice qui souhaitait séparer les coûts du voyage entre Gatineau et Montréal.

En chemin, sur l’autoroute 40 en direction est, l’homme aurait envoyé plusieurs messages-textes à sa copine pour lui dire qu’il avait peur et que la conductrice conduisait dangereusement, a indiqué le sergent Roland McInnis, de la Sûreté du Québec.

Vers 13 h 45, elle aurait perdu le contrôle de son véhicule et traversé le terre-plein pour se retrouver en sens inverse du trafic.

Le véhicule a alors eu une collision frontale avec une première voiture, dans laquelle une personne a subi des blessures légères.

La conductrice a terminé sa course en percutant un second véhicule. Son passager et elle ont été blessés sérieusement. Leur vie ne serait pas en danger. La mort de la victime, qui était elle aussi dans la vingtaine, a été constatée sur les lieux de l’accident.

Une autre dame, qui se trouvait aux commandes de ce véhicule, a subi un choc nerveux.