Une entente de principe est conclue pour le Hilton de Laval

Une troisième entente de principe dans le domaine hôtelier a été annoncée par la Confédération des syndicats nationaux (CSN).

Les travailleurs du Hilton de Laval seront appelés à se prononcer «prochainement» en assemblée générale sur l’entente conclue, mercredi, entre l’employeur et le Syndicat des travailleuses et des travailleurs de Hilton Laval-CSN (STTHL).

L’entente est similaire à celles conclues précédemment au Marriott Château Champlain et au Ritz-Carlton, tous deux situés au centre-ville de Montréal. Selon le communiqué de la partie syndicale, elle est d’une durée de quatre ans et prévoit des augmentations salariales de 3 pour cent pour les trois premières années et de 4 pour cent la dernière année.

Il y avait eu débrayage général d’une journée dans 10 hôtels de Montréal et de Québec, vendredi dernier, pour faire pression sur la partie patronale dans ces négociations coordonnées.

La CSN a indiqué que les membres des syndicats qui n’ont pas encore obtenu un règlement à leur table respective se rencontrent vendredi «afin d’échanger sur l’état de leurs négociations et, ultimement, d’adopter une nouvelle banque de cinq jours de grève».

Ceux-ci débrayeront afin de participer à deux assemblées générales qui auront lieu simultanément à Québec et à Montréal.

Chaque syndicat demeure autonome dans l’exercice de ses moyens de pression, bien qu’il s’agisse d’une négociation coordonnée.

Concernant le Hilton de Laval, la CSN a dit avoir de nouveau conclu une entente qui respecte la «plateforme commune de revendications».

«Il est donc clair que les autres règlements devront impérativement tenir compte de ceux-ci», a-t-on fait valoir.