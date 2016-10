Une femme accusée du meurtre d’un Canadien tué en Floride en 2014

TALLAHAHASSE, États-Unis – La police américaine a effectué une troisième arrestation relativement au meurtre d’un professeur de droit canadien commis en 2014. Il s’agit d’une femme ayant des liens avec la famille de l’ancienne épouse de la victime et l’un des présumés assassins.

La police de Tallahassee, en Floride, a annoncé que Katherine Magbabua, âgée de 31 ans, avait été arrêtée près de Fort Lauderdale, samedi. Elle a été accusée du meurtre de Daniel Markel qui avait été abattu dans son garage en juillet 2014. Elle était détenue sans possibilité de libération en attendant son transfert vers Tallahassee.

Natif de Toronto, M. Markel était bien connu des milieux juridiques internationaux. Ses parents et sa soeur vivent encore au Canada.

Selon des documents publiés par la police, dimanche, les enquêteurs soutiennent que Magbanua avait une relation amoureuse avec le frère de Wendi Adelson, l’ancienne femme de M. Markel. Ils disent aussi qu’elle vivait avec Sigfredo Garcia, un des présumés tireurs, et était la mère de ses deux enfants.

Les policiers disent aussi avoir découvert qu’au cours des semaines ayant précédé le meurtre, plusieurs centaines d’appels téléphoniques avaient été échangés entre Charles Adelson — le frère de Wendi — et Magbanua ainsi qu’entre Magbanua et Garcia, parfois même à des courts intervalles.

Il est impossible de déterminer pour l’instant si Magbanua a un avocat.

David O. Markus, l’avocat de la famille Adelson, a fait remarquer que le procureur d’État Willie Meggs avait refusé d’autoriser la police à arrêter Charles Adelson, affirmant qu’il n’y avait pas assez de preuves contre lui.

Wendi Adelson est une avocate travaillant pour un juge fédéral. M. Markel et elle ont divorcé en 2013. Avant que le divorce ne soit prononcé, le mari s’était opposé à la volonté de sa future ex-femme de déménager avec ses deux petits enfants dans le sud de la Floride afin de se rapprocher de sa famille.

Les deux autres personnes arrêtées relativement à ce meurtre sont Garcia et Luis Rivera. Tous deux ont été arrêtés en juin après que les enquêteurs eurent établi un lien entre eux et un véhicule loué. Ce véhicule aurait fait le trajet entre le sud de la Floride et Tallahassee juste avant le meurtre. Une vidéo prise d’un guichet automatique de la capitale floridienne montre les deux hommes dans une Prius.