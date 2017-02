Une femme et un homme retrouvés morts à Gatineau; un enfant de 3 ans est sauf

GATINEAU, Qc – Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) tente toujours de déterminer ce qui a pu causer le décès de deux personnes dont les corps ont été trouvés lundi.

Un appel logé à la centrale 911 avait mené la police dans un appartement de la rue Bégin dans le secteur de Hull. C’est à cet endroit que les deux corps inanimés avaient été découverts.

Un garçon de trois ans, qui se trouvait alors dans l’appartement, est quant à lui en parfaite santé. Il a été pris en charge par les autorités compétentes. Il était l’enfant de l’une des personnes décédées.

L’agente Andrée East, du SPVG, a précisé qu’on en était encore en cours d’enquête. Selon elle, toutes les hypothèses sont encore envisagées en ce qui concerne la cause et les circonstances du décès. Des résultats d’autopsie devraient cependant permettre d’en savoir davantage et d’en venir à une conclusion plus claire sur les causes et les circonstances du décès.

Les deux personnes décédées sont un homme dans la trentaine et une femme dans la vingtaine. Elles étaient engagées dans une relation amoureuse.

Les familles des deux défunts ont été contactées par les enquêteurs du SPVG. Cependant, la police a précisé que l’identité des personnes décédées ne serait pas révélée par respect pour les familles et pour leur permettre de vivre leur deuil dans l’intimité.