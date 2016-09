Une femme tuée et un homme blessé par un minibus touristique à Banff

BANFF, Alta. – Une femme a perdu la vie et un homme a été blessé, mercredi, lorsqu’ils ont été heurtés par un minibus touristique dans le parc national Banff.

Selon la Gendarmerie royale du Canada, deux passagers sont descendus du minibus et ont été heurtés lorsque le véhicule a commencé à avancer et à descendre vers la berge d’un plan d’eau au belvédère de Castle Mountain, entre Banff et le lac Louise.

Une photo publiée sur les réseaux sociaux montre le minibus partiellement submergé.

Personne d’autre n’a été blessé dans l’incident.

Le nom des victimes, une femme de 53 ans et un homme de 55 ans, n’a pas été divulgué.

L’homme a été conduit à l’hôpital pour traiter des blessures non précisées.

Le belvédère de Castle Mountain est un lieu très fréquenté par les touristes et les randonneurs dans la vallée de Bow.