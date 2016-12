Une maison a été détruite par un incendie au sud-ouest de London en Ontario

LONDON, Ont. – Des membres d’une Première nation vivant au sud-ouest de London, en Ontario, craignent le pire après l’incendie d’une maison survenu mercredi.

Des agents de la police provinciale de l’Ontario, qui ont été dépêchés dans la Nation des Oneidas de la Thames, ont constaté vers 11 heures que la maison avait été complètement détruite par les flammes.

La police, cependant, n’a pas précisé le nombre de personnes qui étaient portées disparues.

Aucune information n’a ainsi été publiée concernant leur âge ou leur sexe.

On ne dispose pas non plus d’information sur ce qui a causé l’incendie.

Le Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d’urgence (BCIGSU) de l’Ontario a été appelé à enquêter sur le sinistre.

Ce feu faisait suite à un autre incendie qui s’est déclaré à Port Colborne, au sud de l’Ontario, qui a causé la mort de quatre membres d’une même famille.