Une mère de Halifax condamnée pour proxénétisme impliquant deux adolescentes

HALIFAX – Une jeune mère de Halifax a été condamnée à 30 mois de prison pour proxénétisme impliquant deux adolescentes de 14 et 15 ans.

Tashlynn Shaw, âgée de 25 ans, a admis au tribunal qu’elle avait emmené les jeunes filles chez des clients, réservé des chambres d’hôtel et acheté de l’alcool.

Les deux adolescentes étaient déjà des prostituées, mais Tashlynn Shaw a admis qu’elle avait encouragé ces jeunes filles à continuer dans cette voie par appât du gain, a conclu le juge Robert Wright, de la Cour suprême de Nouvelle-Écosse.

Mme Shaw, qui élève seule une petite fille, soutient qu’elle était démunie financièrement. Sans emploi, elle vivait de l’aide sociale depuis des années lorsqu’elle a rencontré les adolescentes.

Elle a plaidé coupable à deux chefs de proxénétisme avec une personne mineure, à deux chefs pour avoir exercé un contrôle sur les jeunes filles, et à un chef d’agression armée sur la plus jeune. Seize autres chefs d’accusation ont été abandonnés à la suite de son plaidoyer de culpabilité sur les cinq autres.

Les chefs d’accusation retenus sont passibles d’une peine minimale de deux ans de prison, mais le juge Wright a voulu condamner la jeune femme à «un peu plus» — deux ans et demi.

Selon l’exposé conjoint des faits, Tashlynn Shaw était devenue amie avec les adolescentes. Elle avait réussi à convaincre la fille de 15 ans de rester dans la prostitution lorsque celle-ci a voulu quitter le métier, et elle a souvent demandé à la plus jeune de remplacer la plus vieille pour un client. Les filles étaient venues vers Mme Shaw parce qu’elles n’avaient ni permis de conduire, ni cartes bancaires ni site internet.