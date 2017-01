Une panne de système a perturbé les activités de la compagnie Porter Airlines

TORONTO – Les vols de Porter Airlines ont été annulés ou retardés pendant quelques heures, samedi.

La compagnie aérienne établie à Toronto a attribué cette paralysie à une panne de système.

Les appareils de Porter Airlines ont été cloués au sol pendant environ deux heures. Cinq vols ont été annulés.

L’entreprise a annoncé la fin de la panne par l’entremise de son compte Twitter, vers 18 h 30.

Quelques minutes plus tard, le site internet de l’aéroport Trudeau a indiqué que les deux vols de la compagnie, le premier vers Halifax, le second vers Toronto, étaient partis à 18 h 34. Dans un premier temps, leur départ était respectivement prévu à 14 h 20 et à 14 h 40.

Un porte-parole de Porter Airlines n’a pu préciser les causes exactes du problème.

Selon l’entreprise, quelque 400 voyageurs ont été touchés par cette panne.