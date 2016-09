Une partie de la Nouvelle-Écosse aux prises avec une pénurie d’eau potable

HALIFAX – Les autorités assurent la livraison d’eau potable dans des parties de la Nouvelle-Écosse frappées par ce que la province qualifie de l’une des pires périodes de sécheresse de son histoire.

Le ministre des Affaires municipales, Zach Churchill, affirme que des secteurs du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse n’ont pas vu de pluie depuis des semaines et n’en attendent pas dans un avenir rapproché.

Des bouteilles d’eau seront livrées dans les secteurs les plus touchés, et la population pourra aller se doucher dans des stations installées dans des écoles et des parcs provinciaux.

Selon M. Churchill, les communautés d’Argyle, de Sherlburne et de Barrington sont particulièrement touchées, mais on note que les réserves d’eau s’épuisent également à Chester et dans le comté de Guysborough.

M. Churchill précise que l’eau est livrée par les municipalités et les services de pompiers volontaires. Des équipes de recherche et sauvetage s’affairent à identifier les gens qui pourraient manquer d’eau.