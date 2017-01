La Québécoise détenue aux Bahamas pour agression sexuelle s’ennuie de ses enfants

MONTRÉAL – La mère d’une Québécoise détenue aux Bahamas pour avoir prétendument eu une relation sexuelle avec un adolescent dit que sa fille s’ennuie de ses trois jeunes enfants.

Karine Gagné, âgée de 23 ans, est accusée d’avoir agressé sexuellement un Américain de 15 ans plus tôt ce mois-ci.

Sa mère, Chantale Auclair, a raconté que sa fille, dont les enfants sont respectivement âgés de 3, 4 et 5 ans, faisait une croisière à bord d’un paquebot lorsqu’elle aurait rencontré un jeune homme qui aurait prétendu avoir 18 ans.

Mme Auclair a dit à La Presse canadienne que les deux jeunes gens avaient eu une relation sexuelle avant que la mère du garçon ne dépose une plainte judiciaire.

Mme Auclair s’est rendue aux Bahamas où elle a pu parler à sa fille cette semaine.

Elle reconnaît que plusieurs questions demeurent sans réponse. Elle se demande notamment comment un adolescent a pu se retrouver dans une section du bateau réservée aux adultes.

Les amies et les proches de Karine Gagné tentent de récolter des fonds pour l’aider à payer ses frais judiciaires, un possible cautionnement et un billet d’avion pour revenir au Québec.

«Elle trouve cela difficile, mais son moral est encore bon», a souligné Mme Auclair.

Celle-ci a indiqué que sa fille craignait aussi que ses enfants ne comprennent pas pourquoi leur mère n’est pas encore revenue à la maison.

Karine Gagné demeurera détenue jusqu’à sa prochaine comparution au tribunal, le 3 février.