Une rencontre fédérale-provinciale le 9 décembre pour discuter du climat

OTTAWA – Le premier ministre Justin Trudeau convoque à Ottawa le 9 décembre les premiers ministres des provinces et territoires, mais aussi les dirigeants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, pour discuter d’environnement. Le vice-président sortant des États-Unis, Joe Biden, sera par ailleurs à Ottawa au même moment pour rencontrer les premiers ministres.

Lors de leur précédente rencontre fédérale-provinciale, le 3 mars dernier, les premiers ministres avaient lancé les travaux pour l’élaboration d’un «cadre pancanadien» en matière de «croissance propre et de changements climatiques».

Dans un communiqué publié mardi, le gouvernement fédéral indique que lors de la prochaine rencontre du 9 décembre, «les premiers ministres chercheront à finaliser ce cadre et à confirmer les mesures nécessaires à sa mise en oeuvre».

Avant cette conférence des premiers ministres, les trois chefs des Premières Nations, des Inuits et des Métis seront invités à donner le point de vue des Autochtones sur cette éventuelle stratégie nationale en matière de lutte contre les changements climatiques.

Le cabinet du premier ministre Trudeau ne fait aucune allusion aux transferts fédéraux en matière de santé, dont les provinces et territoires veulent absolument discuter, que le premier ministre Trudeau le veuille ou non.

Le gouvernement libéral a annoncé son intention de poursuivre dans la voie tracée par les conservateurs et de réduire de moitié la hausse annuelle des transferts fédéraux en matière de santé.

Cette hausse est actuellement fixée à 6 pour cent, mais la ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, a indiqué que le prochain Transfert canadien en matière de santé augmentera au rythme du PIB, jusqu’à un maximum de 3 pour cent. Par contre, le gouvernement fédéral promet de nouveaux investissements dans des secteurs qu’il aura lui-même ciblés.

Dans un communiqué publié juste après celui du cabinet du premier ministre, la Maison-Blanche indique que le vice-président Biden sera à Ottawa les 8 et 9 décembre pour rencontrer M. Trudeau et les premiers ministres des provinces et territoires, afin de discuter «des relations bilatérales et des dossiers internationaux». Le cabinet du premier ministre a aussi indiqué qu’un dîner officiel serait donné en l’honneur de M. Biden.