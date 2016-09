Une ville de l’Alberta lance son site de nouvelles pour rectifier les faits

LLOYDMINSTER, Alta. – Une ville de l’Alberta a lancé son propre site de nouvelles en ligne pour contrer ce qu’elle qualifie de nouvelles trompeuses.

Un message publié sur le site internet de la municipalité de Lloydminster indique que cette plateforme permettra de «fournir les faits exacts sur la ville».

Le site a été créé pour «offrir de la clarté, de l’équilibre et une (autre) perspective à la couverture des nouvelles», est-il écrit.

La ville publiera des articles pour clarifier certains faits lorsque des nouvelles potentiellement trompeuses seraient véhiculées, selon le site.

Todd Corrigall, de la ville de Lloydminster, a expliqué que l’administration étudiait cette option depuis plus un an et que cette décision n’était pas en réaction à la publication d’une nouvelle en particulier d’un média en particulier.

Le premier et seul article publié mercredi fait référence à une nouvelle de la station de radio The Goat qui abordait l’allocation de dépense du bureau du directeur général de la ville.

L’article soutient que le journaliste a mis de côté des faits «essentiels», ce qui pourrait mener à «tirer des conclusions erronées». Le site a également publié des enregistrements audio de l’entrevue du journaliste avec les représentants de la ville.

«C’est juste une autre occasion de communiquer avec les résidants et de s’assurer qu’ils sont pleinement informés sur tout ce qui arrive», a souligné M. Corrigall.

La station The Goat et plusieurs autres médias locaux ont refusé de commenter la nouvelle.