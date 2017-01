Vélo Québec célèbre ses 50 ans: un congrès à Montréal sur le vélo d’hiver

MONTRÉAL – Vélo Québec célèbre cette année ses 50 ans d’action cycliste, et plusieurs événements spéciaux viendront le souligner.

Créé le 4 janvier 1967 sous le nom de Fédération cyclotouriste provinciale, Vélo Québec s’est consacré à la promotion et à la défense des cyclistes.

La présidente-directrice générale de l’organisme, Suzanne Lareau, explique que le 50e anniversaire permet de «regarder en arrière», mais surtout de «regarder ce qui s’en vient».

Du 8 au 10 février, dans le cadre du 50e, Vélo Québec tiendra à Montréal le Congrès international vélo d’hiver 2017, qui vise à démystifier et documenter l’usage du vélo hivernal et à en faire une option 12 mois par année. Plus de 300 congressistes du Canada, des États-Unis et de l’Europe seront présents.

Immédiatement après ce congrès, Vélo Québec proposera «Lune d’hiver» à vélo, un défilé festif lumineux présenté dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal.

Le 1er juin, le magazine Vélo Mag publiera un numéro hors série entièrement consacré à l’histoire du vélo au Québec.

D’autres actions et projets seront annoncés au cours des prochains mois, notamment dans le cadre du Festival Go vélo Montréal (Tour de l’Île et Tour la nuit).