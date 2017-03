Vente de tabac: la ministre Philpott ouverte à l’idée d’un âge minimal de 21 ans

OTTAWA – La ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, ne ferme pas la porte à la possibilité de faire passer de 18 à 21 ans l’âge minimal national pour la vente de produits du tabac au Canada.

Sans préciser ce qu’elle pense personnellement de la suggestion tirée d’un rapport de Santé Canada déposé la semaine passée, elle a cependant soutenu qu’elle était ouverte aux «idées audacieuses».

Car le Canada poursuit un objectif ambitieux en matière de lutte au tabagisme, soit de faire chuter à moins de cinq pour cent d’ici 2035 le taux de tabagisme au pays, a plaidé Mme Philpott.

La ministre a précisé qu’elle avait déjà discuté avec ses homologues provinciaux et territoriaux de la question de l’âge minimal de la vente des produits du tabac.

Elle a souligné que le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Terry Lake, a déjà lancé le débat sur l’idée de relever à 21 ans l’âge légal.

L’âge minimum pour acheter des produits du tabac a été porté à cet âge dans les États d’Hawaii et de la Californie ainsi que dans plusieurs grandes villes des États-Unis, dont New York et Chicago.

Et selon Rob Cunningham, analyste principal à la Société canadienne du cancer, avec ce «momentum» au sud de la frontière, il est «inévitable» que la mesure sera importée au Canada.

L’âge légal pour acheter des produits du tabac au pays est actuellement fixé à 18 ou 19 ans en fonction de la province ou du territoire.