VIH, tuberculose et paludisme: un programme ambitieux d’ici 2030

MONTRÉAL – Mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme d’ici 2030. Voilà l’objectif ambitieux du Fonds mondial, qui organise une conférence à Montréal dans les prochains jours pour s’assurer d’avoir les ressources nécessaires à cette fin.

L’événement, qui se tiendra vendredi et samedi au centre-ville de la métropole, vise à recueillir 13 milliards $ US sur trois ans, pour l’exercice 2017-2019. Ces sommes serviraient notamment à sauver plusieurs millions de vies et à prévenir 300 millions de nouvelles infections, selon le Fonds mondial.

Plusieurs invités de marque seront présents, dont le premier ministre du Canada Justin Trudeau, le secrétaire général des Nations unies Ban Ki-moon, le fondateur de Microsoft Bill Gates et le chanteur du groupe U2, Bono.

Déjà, plusieurs pays ont annoncé leur contribution en vue de la conférence. Les États-Unis consacreront 4,3 milliards $ US (environ 5,7 milliards $ CAN), tandis que l’Allemagne prévoit investir 800 millions d’euros (environ 1,2 milliard $ CAN).

Le Canada a pour sa part promis de verser 785 millions $ sur trois ans.

Pour arriver à éradiquer ces maladies qui touchent des millions de personnes dans le monde, le gouvernement canadien souhaite mettre en place des mesures pour améliorer les conditions des femmes et des filles «afin qu’elles deviennent des agentes de changement».

«Le Canada fera valoir l’urgent besoin d’aider les femmes et les jeunes filles qui subissent dans une proportion démesurée les torts causés par le sida et le paludisme, et qui doivent assumer des responsabilités additionnelles pour ceux qui sont atteints de tuberculose», a-t-il soutenu dans un communiqué.

Le Fonds mondial se concentre également sur les femmes et les filles, qui sont affectées «sévèrement et disproportionnellement» par ces maladies dans le sud et l’est du continent africain, selon un rapport de l’organisme publié au début du mois.

En 2015, 60 pour cent du financement des programmes du Fonds mondial était consacré aux femmes et aux filles.

«Malgré les avancées, les inégalités entre les sexes, les pratiques préjudiciables, la violence sexuelle et la discrimination contre les femmes continuent d’entretenir ce nombre disproportionné de nouvelles infections chez les femmes et les adolescentes et d’augmenter leur risque global de santé», est-il écrit dans le rapport de l’organisme.

En général, de 2002 à 2015, les programmes du Fonds mondial seraient parvenus à sauver plus de 20 millions de vies, selon le même document. Le nombre de décès causés par ces maladies a aussi diminué du tiers dans les pays où est impliquée l’organisation.