Ville sanctuaire: des groupes communautaires exhortent Montréal à en faire plus

MONTRÉAL – Alors que le conseil de ville de Montréal s’apprête à adopter une motion proclamant la métropole «ville sanctuaire», des groupes communautaires de défense des droits des immigrants sans statut appellent la municipalité à en faire plus.

La déclaration, sur laquelle les élus municipaux se prononceront lundi soir, permettrait aux immigrants qui n’ont pas de statut en règle d’avoir pleinement accès aux services publics offerts par la Ville.

Or, des organismes tels que Solidarité sans frontières soulignent que le fait de déclarer Montréal «ville sanctuaire» n’aurait qu’un effet symbolique limité.

Une telle proclamation pourrait donner une fausse impression de sécurité aux personnes sans statut, clame-t-on.

On invite ainsi la Ville à aller «au-delà des gestes symboliques» et à «mettre en place des mesures tangibles et efficaces pour faire de Montréal une véritable ville sanctuaire», notamment en suspendant toute communication entre le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

C’est ce qu’a fait valoir un porte-parole de Solidarité sans frontières, Jaggi Singh, en conférence de presse lundi matin. Dans un communiqué, l’organisation rappelle qu’elle milite pour la mise en place de telles mesures depuis 2009.

On relève par ailleurs qu’une soixantaine d’organismes ont signé la déclaration pour une Cité sans frontières, laquelle réclame entre autres que les autorités montréalaises traitent «de façon strictement confidentielle les informations concernant les statuts d’immigration qu’elles auraient en leur possession» et qu’elles ne partagent «jamais ces informations avec les autorités et les agences gouvernementales».

Si la motion est adoptée, Montréal rejoindrait d’autres villes nord-américaines comme Toronto, San Francisco et Chicago.

Selon Solidarité sans frontières, on dénombre au moins 50 000 personnes sans statut d’immigration légal à Montréal.