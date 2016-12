Voici les principaux événements du mois de novembre 2016 au Canada

1 _ L’ancien organisateur libéral Jacques Corriveau est reconnu coupable de trafic d’influence, de fabrication de faux documents et de recyclage de produits de la criminalité.

2 _ Le premier ministre Justin Trudeau annonce la nomination de six sénateurs indépendants issus du Québec dont Raymonde Saint-Germain et Eric Forest.

2 _ La Sûreté du Québec confirme que ses policiers ont obtenu d’un juge en 2013 une ordonnance judiciaire qui leur a permis de mettre la main sur les registres d’appels de six journalistes dans le cadre d’une enquête criminelle ordonnée par son ancien directeur général Mario Laprise.

4 _ Un juge ordonne la mise sous scellés des informations du téléphone cellulaire du journaliste Patrick Lagacé, de La Presse, obtenues par le Service de police de la ville Montréal.

7 _ Les Alouettes de Montréal annoncent que le directeur-général Jim Popp ne sera pas de retour avec l’équipe pour une 22e saison.

7 _ Décès du chanteur Leonard Cohen à l’âge de 82 ans à Los Angeles.

15 _ Le musicien de blues québécois Bob Walsh meurt à Montréal à 68 ans.

15 _ Le premier ministre Justin Trudeau entame une visite à Cuba.

18 _ Le Directeur des poursuites criminelles et pénales annonce qu’aucune accusation ne sera déposée contre les six policiers de Val-d’Or visés par des allégations de violence et d’agressions sexuelles par des femmes autochtones de la région, faute de preuves suffisantes.

23 _ Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, invite des élus et journalistes à partager un repas de CHSLD conforme aux nouvelles normes.

26 _ Au Sommet de la Francophonie à Madagascar, le premier ministre canadien Justin Trudeau évoque le problème de la radicalisation des jeunes menant au terrorisme.

26 _ Au football universitaire, le Rouge et Or de l’Université Laval remporte la Coupe Vanier en battant les Dinos de l’Université de Calgary, 31-26.

27 _ Le Rouge et Noir d’Ottawa remporte la Coupe Grey grâce à une victoire de 39-33 en prolongation aux dépens des Stampeders de Calgary.

28 _ Un avion de combat CF-18 s’écrase dans le nord-est de l’Alberta, tuant le pilote qui était à ses commandes.

29 _ Le gouvernement fédéral permet la réalisation de deux importants projets d’oléoducs mais rejette le projet Northern Gateway.