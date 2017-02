Westjet joue du coude avec des liaisons à rabais entre Montréal et Québec

MONTRÉAL – Le transporteur aérien Westjet joue du coude dans l’Est du pays en lançant une concurrence à rabais depuis Montréal qui vise directement Air Canada.

Westjet a en effet annoncé, lundi, qu’il inaugurera au mois de juin une liaison Montréal-Québec quatre fois par jour.

Dès le mois de mars prochain, toutefois, le transporteur de Calgary lancera une liaison semblable entre Montréal et Halifax deux fois par jour et en ajoutera une autre l’automne prochain, entre Montréal et Boston, là aussi à raison de deux fois par jour.

Toutes ces liaisons sont déjà desservies par Air Canada, mais Westjet promet une desserte beaucoup moins chère, ce qui pourrait forcer le compétiteur à répondre en abaissant ses propres tarifs. Le transporteur annonce du même coup une augmentation du nombre de ses vols directs Montréal-Vancouver et Montréal-Calgary et l’ajout d’un vol de plus entre Québec et Toronto.

Westjet dit avoir été en mesure de se lancer à la conquête du marché à la suite de ses achats d’appareils Q400 de Bombardier et 737 de Boeing.

L’accroissement de ses activités se traduira par l’embauche d’une vingtaine de personnes à Montréal et d’une quinzaine d’autres à Québec pour gérer le flux de voyageurs.