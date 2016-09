William et Kate emmèneront les enfants au Canada fin septembre

VANCOUVER – Le duc et la duchesse de Cambridge prévoient emmener leurs deux enfants lors de leur périple d’une semaine dans l’Ouest canadien, à la fin du mois.

Les détails complets de la visite princière ont été dévoilés lundi par la maison du prince William et de son épouse Kate. Le palais de Kensington confirme que le prince George, âgé de trois ans, et sa petite soeur Charlotte, âgée de 16 mois, seront aussi du voyage.

La petite famille arrivera le 24 septembre à Victoria, le «camp de base» de tout ce voyage. Le lendemain, ils seront accueillis par la Ville de Vancouver, puis visiteront divers sites et organismes, notamment le poste de garde-côte de Kitsilano, qui vient tout juste de rouvrir.

Le prince William et sa famille visiteront plus tard la fameuse forêt pluviale Great Bear, un symbole de la lutte environnementale, et se rendront dans la communauté de la Première Nation Heiltsuk à Bella Bella.

Le couple princier passera ensuite une journée à Kelowna, dans la vallée de l’Okanagan, notamment sur un campus de l’Université de la Colombie-Britannique, avant de s’envoler pour Whitehorse. Le 28 septembre, au Yukon, le prince William et sa famille se rendront notamment au musée historique MacBride, où ils visiteront un ancien poste de télégraphe datant de l’époque du «Klondike», comme l’avaient fait en 1959 la reine Élizabeth et le prince Philip.

Le 29, de retour à Victoria, le couple emmènera notamment ses enfants à une fête champêtre organisée pour les tout-petits sur les pelouses de la «Government House», la résidence du lieutenant-gouverneur de la province.

Le 30 septembre, William et Kate visiteront notamment l’archipel Haida Gwaii. Le lendemain, 1er octobre, ils auront plusieurs activités à Victoria avant de repartir en après-midi.