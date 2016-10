Winnipeg: deux adolescents déguisés en clowns ont été avertis par la police

WINNIPEG – Deux adolescents de Winnipeg s’en sont sortis avec un simple avertissement après que la police eut été contactée concernant des clowns qui faisaient peur à des citoyens.

Selon la police, l’un des clowns était apparemment armé et lorsque les agents sont arrivés sur les lieux, samedi soir, ils ont parlé à plusieurs personnes qui disaient avoir été poursuivies par les individus.

Deux jeunes hommes de 17 ans ont été appréhendés alors que la police a trouvé des masques et une grosse lampe de poche.

Les policiers ont considéré la possibilité d’accuser les adolescents de méfaits liés aux armes, mais ils ont finalement décidé d’avertir le duo.

La police a indiqué que le fait de se déguiser en clown n’est pas illégal. Or, une personne pourrait faire face à des accusations si elle commet des méfaits, ou si elle menace, attaque ou harcèle quelqu’un.

Le phénomène des clowns sinistres a envahi les États-Unis et s’est même répandu jusqu’au Royaume-Uni.

«Le Service de police de Winnipeg prend ces questions très au sérieux et encourage tout le monde qui considère se prêter à de telles pratiques de s’arrêter et de prendre le temps de mesurer l’impact que cela pourrait avoir sur les autres et sur eux-mêmes», a écrit la police par voie de communiqué, dimanche.

Toutes les personnes qui seraient inquiètes pour leur sécurité à la vue de ces clowns devraient contacter les autorités, a indiqué la police.

À North Brattleford, en Saskatchewan, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) dit avoir reçu un appel, samedi, concernant deux clowns sinistres qui étaient dans un parc. La personne a toutefois rappelé plus tard la police pour dire qu’il s’agissait en fait de deux enfants qui portaient des masques.

Deux incidents récents impliquant des clowns à North Bay, en Ontario, ont amené la police locale à diffuser un avertissement, pour dire à tous ceux qui seraient tentés de faire cette blague qu’ils pourraient faire face à des accusations.

Dans l’un des incidents, une personne vêtue d’un habit de clown se cachait dans les buissons pour faire peur aux enfants, selon la police.