10 conseils pour une croisière en famille réussie

Vous songez à emmener toute la maisonnée en croisière pour la première fois? Des couches maillot aux allergies alimentaires, voici tout ce qu’il faut savoir pour garder vos vacances à flot.

1. Salles de jeux : âge minimal

Pour fréquenter les salles de jeux gratuites, la plupart des compagnies de croisière exigent que les enfants soient propres et âgés d’au moins trois ans. Le Camp Ocean de Carnival fait exception et accepte les petits dès deux ans.

2. Garderie pour les trois ans et moins

Pour être admis à bord, les enfants doivent avoir au moins six mois (douze mois pour les destinations transatlantiques et vers Hawaii). Les services des garderies peuvent différer d’un navire à l’autre, mais les prix oscillent normalement entre six et dix dollars américains l’heure. Les croisières Disney accueillent nourrissons et tout-petits dans leurs pouponnières (n’oubliez pas de réserver une place); princes et princesses peuvent profiter d’un service semblable dans la Royal Babies & Tots Nursery de certains bateaux de Royal Caribbean. De son côté, Norwegian Escape propose de veiller sur les petits baigneurs dans sa Guppies Nursery alors que le Mini Club de MSC prévoit quelques heures de garde pour les jeunes d’un à trois ans.

3. Gardiennage en cabine

Ce type de service n’est offert que par Royal Caribbean, mais les places sont limitées. La plage de garde va de 8 h à 2 h du matin, et un préavis d’au moins 24 heures est requis; le coût est de 19 dollars américains l’heure pour un maximum de trois enfants de la même famille âgés de douze mois et plus.

4. Grossesse durant la croisière

Les femmes enceintes ne pourront monter à bord que si leur grossesse ne dépasse pas 24 semaines à la fin du voyage, et non à l’embarquement.

5. Lits d’enfant et baignoires

La plupart des navires fournissent gratuitement des lits portatifs ou des parcs pour bébés : informez-vous tout de même auprès de votre croisiériste avant d’acheter vos billets et réservez le lit ou le parc dont vous avez besoin dès le montant acquitté, car leur nombre pourrait être limité. Seules les croisières Disney offrent des cabines de base équipées de bains; optez pour une mini-suite ou apportez une baignoire gonflable si vous voyagez avec une autre compagnie.

6. Préparation pour nourrissons, couches et lingettes

Ces articles sont vendus à bord des navires Disney (Carnival s’en tient aux couches et aux lingettes); le programme Babies 2 Go de Royal Caribbean permet aux parents de précommander des couches, des lingettes et des crèmes de marque Huggies ainsi que des aliments biologiques pour bébés Gerber qui seront livrés à leur cabine (mais attention, les prix sont plus élevés sur les bateaux).

7. Activités de groupe pour jeunes en soirée

Elles sont offertes sur tous les navires, mais les tarifs se calculent à l’heure (huit à dix dollars américains par enfant, en moyenne) : les parents apprécieront le service de garderie de groupe du programme Adventure Ocean de Royal Caribbean (sur certains navires seulement); la flotte Norwegian offre quant à elle une zone jeunesse Late Night Fun destinée aux enfants de trois à douze ans et ouverte de 22 h 30 à 1 h 30; vos petits oiseaux de nuit ne seront pas en peine avec les croisières Carnival et leur programme Night Owls (de 22 h à 1 h) pour les moins de onze ans; des activités pour les jeunes de trois à onze ans sont également offertes de 22 h à 2 h dans le cadre du Kids Around the Clock de MSC; enfin, les croisières Princess offrent un service de gardiennage de groupe pour les trois à douze ans, entre 22 h et 1 h.

8. Piscines pour enfants

Toute la flotte Disney dispose d’un coin piscine pour les jeunes de quatre à quatorze ans, de même que de pataugeoires où les tout-petits peuvent s’amuser dans leur couche maillot. On trouve sur certains bateaux de Royal Caribbean des espaces réservés aux enfants – la H2O Zone – et aux plus jeunes qui portent encore des couches – la Baby Splash Zone. Les navires de la classe Breakaway de Norwegian sont dotés d’un parc aquatique (qui est cependant interdit aux petits portant des couches maillot), et ceux de Carnival ont eux aussi des piscines pour enfants et des pataugeoires (où les couches sont encore là proscrites). Les parents peuvent en outre profiter du parc aquatique de MSC, ouvert à toute la famille.

9. Allergies alimentaires

La majorité des compagnies de croisière appliquent un protocole de gestion des allergies alimentaires. Dans les cas graves, il n’est pas rare qu’il faille aviser le Service à la clientèle avant le départ; toute allergie doit aussi être signalée au maître d’hôtel dès le premier jour du voyage afin que vous puissiez consulter le menu à l’avance.

10. Livraison des bagages

Le temps que mettront vos bagages à arriver à votre cabine varie d’un port et d’un navire à l’autre, mais il faudra patienter au moins quelques heures après l’embarquement. Prévoyez en conséquence un sac de voyage contenant tout le nécessaire pour les bébés et les jeunes enfants (couches, préparation pour nourrissons, médicaments, maillots de bain, etc.).

(Ce texte est adapté de Today’s Parent.)

