19 hôtels dans les Caraïbes qui accueillent bien les familles avec enfants

1. Beaches, dans les îles Turques-et-Caïques

Un restaurant à l’allure de bateau pirate qui sert des sandwichs au beurre d’arachide et de la crème glacée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Un tour de petit train? Un spectacle de danse suivi d’une fête avec tous les personnages de Sesame Street? Une salle de jeux vidéos équipée de Xbox? Le plus difficile est de choisir par quoi commencer! Ce populaire hôtel familial tout inclus (qui possède aussi deux succursales en Jamaïque) offre une profusion de restaurants (21) ainsi qu’une foule d’activités (au moins 276 par jours, dont la plongée sous-marine). Ceux qui n’arrivent pas à se décider peuvent tout simplement se reposer sur le bord de l’une des multiples piscines ou s’amuser dans le parc aquatique de 4200 mètres carrés. Cet hôtel accepte même les nouveau-nés dans son camp pour enfant (inclus avec tous les séjours). Celui-ci est ouvert tous les jours de 9 heures à 21 heures. Une gardienne spécialisée peut s’occuper de façon individuelle des enfants qui ont des besoins particuliers (supplément chargé à l’heure). Les jeunes de 3 à 5 ans peuvent être supervisés par des animatrices certifiées qui feront de la peinture sur les visages, prépareront des spectacles de magie et organiseront des chasses au trésor. Ceux de 6 à 10 ans pourront participer à des sports de plage, préparer des pizzas et faire des tours de bateau dont le fond est en vitre. Les parents qui voudraient une soirée tranquille peuvent même inscrire leurs petits à un programme de nuitée pour d’autres frais.

beaches.com