5 choses que votre barman ne vous dira jamais

1. Nous voulons vous saouler

Avez-vous déjà remarqué combien les pailles que nous mettons dans vos cocktails sont larges? Ou que nous vous servons votre drink préféré dans un verre contenant à peine plus de 225 ml de liquide? Ce sont là deux trucs classiques pour augmenter votre consommation d’alcool et vous faire dépenser. Un conseil : exigez d’être servis dans un verre plus grand et demandez une paille plus étroite. Vous ralentirez ainsi votre consommation.