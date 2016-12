5 livres de voyage à glisser (ou pas) sous le sapin

1000 idées de voyage

Bien sûr qu’il sent le réchauffé, ce bouquin: non seulement en est-il à sa cinqième édition, mais encore sa page couverture ressemble à s’y méprendre à la version 2012 du même ouvrage. En parcourant ses pages, la différence saute cependant aux yeux: nouvelles destinations, nouvelles présentations, et surtout nouvelles thématiques souvent originales, pour parler des lieux et activités abordés: la carte du bonheur (ces lieux “à la bonne humeur communicative”, comme Montréal); où refaire le monde (particulièrement approprié cette année); où aller pour se vanter au retour; les plus beaux hymnes à la lenteur; où faire sa crise de la quarantaine (s’offrir un “relooking bling-bling” à Dubaï, vraiment?); dix décors parfaits pour une course-poursuite; et ainsi de suite. Bref, un chouette présent à offrir parce qu’il fait autant voyager que donner des idées de bourlingue.