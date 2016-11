Bouder le Trumpland touristique — ou pas

Avant même que Donald Trump y aille de ses pires élucubrations et qu’on en sache plus sur ses penchants mysogino-libidineux, son empire — érigé sur l’immobilier, le tourisme et le divertissement — faisait l’objet de boycottage et même de vandalisme.

Hôtels, golfs, restos, casinos ont ainsi été la cible de campagnes incitant touristes et consommateurs à bouder les nombreux établissements portant le nom de celui qui vient d’être élu président des États-Unis, à la suggestion de particuliers, de conseillers municipaux, d’agents de voyage ou de sites Web comme boycotttrump2016.com

Non seulement ce dernier dresse-t-il la liste des «propriétés Trump à éviter», y compris celles qui sont en cours d’aménagement (comme le Vancouver Trump International Hotel & Towers), mais encore répertorie-t-il les entreprises qui ont coupé leurs liens avec l’empire Trump.

Cet autre site, dont la liste est encore plus exhaustive, incite notamment les gens à éviter les entreprises des enfants Trump, comme la collection de vêtements d’Ivanka ou le vignoble virginien d’Eric, celui-là même qui apprécie la chasse au léopard. La liste cible également les entreprises locataires des immeubles du milliardaire, comme Gucci, Nike ou Starbucks.

Aux États-Unis et ailleurs, beaucoup n’ont pas attendu qu’on leur suggère de boycotter l’empire Trump pour se rebiffer: ils ont eux-mêmes pris les devants, en annulant un séjour prévu dans un établissement du groupe, par exemple.

Ces mesures ont-elles affecté le chiffre d’affaires des entreprises de l’élu à la houppe blonde et de celles de sa progéniture? Certains le pensent, bien qu’il soit difficile de se prononcer clairement sur le sujet, puisque l’empire garde secrets les détails de ses profits — à l’image de Donald Trump lui-même.

Des métamoteurs de recherche comme Hipmunk font néanmoins état d’une baisse des réservations auprès des établissements Trump. Et peut-être s’interroge-t-on, dans le cénacle familial de celui qui sera le 45e président états-unien, sur l’à-propos de continuer de jouer la carte de leur patronyme, car une nouvelle bannière hôtelière vient de voir le jour sous une appellation qui ne dévoile aucun lien avec la société mère. En septembre, TrumpHotels dévoilait ainsi l’inauguration imminente des hôtels Scion nom qui signifie «descendant d’une insigne famille»…

Même si le boycottage des marques Trump se poursuit et s’intensifie dans le monde, un phénomène inverse pourrait bientôt voir le jour auprès de nombreux électeurs républicains, comme le suggère The Atlantic: pour eux, séjourner dans l’un des établissements du président en sol états-unien, ou se procurer des articles frappés de la marque Trump, pourrait devenir tendance, voire une forme de fierté.

Bien que la base électorale de Donald Trump ne corresponde pas à la clientèle type de ses clinquants établissements de luxe, il n’en demeure pas moins que c’est la première fois que les États-uniens pourront «dormir chez le président» à partir de janvier. Slogan potentiel à venir? Make America Great Again: Stay at a Trump Hotel.

Pour l’heure, l’empire Trump devrait continuer de subir, du moins en partie, les contrecoups de l’élection controversée de son propriétaire. Mercredi soir, de nombreux manifestants descendus dans les rues se sont massés devant les Trump Towers de New York, Chicago et d’ailleurs. Parions que ça ne fait que commencer…