Du hockey à la sauce indienne

À plus de 3 000 mètres d’altitude, au milieu des montagnes himalayennes, le climat permet la pratique de sports sur glace deux mois par an. Même que, dans la province du Cachemire, on trouve depuis 1995 une ligue de hockey, la Ladakh Winter Sports Club (LWSC), qui regroupe des équipes représentant des régiments militaires indiens. Les parties se déroulent à Leh, capitale de 30 000 habitants du Ladakh, région surnommée «le Petit Tibet» à cause de ses similitudes géographiques, religieuses et ethnologiques avec le Tibet.

Le hockey y a été introduit dans les années 1970 par des militaires à la recherche d’activités hivernales. L’armée est très présente dans la région, le Cachemire étant un territoire revendiqué par le Pakistan et l’Inde.

L’enthousiasme des participants et des spectateurs pourrait rappeler l’engouement des séries à Montréal, si ce n’était du manque d’oxygène à une si haute altitude et des paysages paradisiaques de la région.