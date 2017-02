Hyperloop, le train d’un futur pas si lointain?

Le projet de train à ultra-haute vitesse lancé en 2013 par le milliardaire Elon Musk va… bon train.

Baptisé Hyperloop, ce mode de transport à part entière comprendrait deux tubes étanches dans lesquels circuleraient des navettes à des vitesses décoiffantes, jusqu’à 1200 km/h. Ce qui permettrait de relier San Francisco à Los Angeles (551 km) en moins de 30 minutes, ou Québec à Montréal en moins d’un quart d’heure.

Pour y arriver, les navettes en forme d’ogive – ou «capsules» – évolueraient dans un environnement fermé, maintenu à très basse pression et quasi exempt d’air, et seraient propulsées par un champ magnétique suivant un principe similaire à celui du MAGLEV, un train qui atteint déjà 535 km/h, à Shanghai.

Afin d’arriver à ses fins et de stimuler la recherche et le développement, Elon Musk encourage le partage d’informations en donnant accès à toutes ses données (open source) pour exhorter les entreprises à participer au projet. A ce jour, deux l’ont fait: Hyperloop Transportation Technologies et Hyperloop One.

Le milliardaire d’origine sud-africaine, cofondateur de PayPal et également propriétaire de Tesla Motors, a aussi lancé deux concours pour que des centres de recherche universitaires conçoivent des prototypes.

À la fin du mois dernier, 27 équipes ont pris part au plus récent de ces concours, organisé sur le vaste domaine où est situé SpaceX, autre entreprise d’Elon Musk. Parmi elles, on comptait celle de l’université de Waterloo, en Ontario – dont le projet n’a pas été retenu. Trois équipes se sont démarquées.

Celle de l’université technologique de Delft, aux Pays-Bas), a ainsi conçu une navette de 4,5 m de long et d’à peine 149 kg, qui pourrait relier Amsterdam à Paris en 30 minutes.

Le prototype imaginé par l’université technique de Munich comporte pour sa part une turbine qui capte le peu d’air restant dans le tube, le compresse et le rejette vers l’arrière, pour réduire presque à néant la friction de l’air.

Moins abouti et plus modeste, le projet du MIT de Boston a néanmoins été retenu pour sa sécurité et sa fiabilité.

Tandis que se multiplient les tests et essais, de nouveaux investisseurs sautent dans l’arène, comme la SNCF, ou se montrent intéressés, comme les Émirats Arabes Unis, qui voient d’un bon oeil l’idée de passer de Dubaï à Abu Dhabi en 12 minutes.

Si tout se déroule comme prévu, les premiers tronçons opérationnels d’Hyperloop pourraient voir le jour vers 2020. Ceux qui hésiteraient à monter à bord de ces navettes subsoniques sans fenêtres auront quelques années supplémentaires pour y réfléchir : les premières capsules qui circuleraient seraient affectées au transport de marchandises, ce qui contribuerait déjà à désengorger les autoroutes et les voies ferroviaires. Mais d’autres entrevoient une expansion rien de moins que planétaire pour ce nouveau moyen de transport, y compris pour les passagers, s’il s’avère efficace.

Une histoire à suivre… très rapidement.

