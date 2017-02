La biodynamie, ça se goûte !

Perçue comme une pratique marginale il y a une quinzaine d’années, la biodynamie est maintenant largement reconnue. Sur le site Internet français de Demeter, l’organisme de contrôle et de certification de l’agriculture biodynamique, on la définit comme « un mode d’agriculture biologique qui considère que des aliments de qualité ne peuvent être produits que sur une terre en pleine santé ».

Concrètement, la pratique de la biodynamie demande la pulvérisation de différentes préparations, dont les fameuses 500 et 501, composées respectivement d’humus naturel issu de bouse de vache et de silice cristallisée et réduite en poudre, qui visent à enrichir l’activité microbienne des sols et à renforcer les mécanismes de défense naturels de la plante. Ce n’est pas tout : il faut aussi ajouter les pulvérisations de tisanes pour soigner la plante, ainsi que le respect du calendrier lunaire pour les interventions à la vigne et au chai. Selon ce calendrier, mis au point dans les années 1960 par l’Allemande Maria Thun, certains jours seraient plus propices à la plantation, d’autres à la taille de la vigne, à la vendange, au soutirage, à la filtration, à la mise en bouteille, etc.

À lire aussi:

Farfelu, tout ça ? Les principes de cette viticulture de troisième type inspirée des travaux du philosophe autrichien Rudolf Steiner ne font pas l’unanimité au sein des vignerons, qui réfutent parfois son utilité, faute de preuves scientifiques. « Ce n’est peut-être pas scientifiquement prouvable, mais c’est facilement observable dans les champs et dans le verre », soutient Alain Bélanger, enseignant de sommellerie à l’École hôtelière de Laval, pour qui la biodynamie « n’est pas tant une fin en soi qu’un outil pour parvenir à faire de grands vins ». Une opinion que semblent partager nombre de vignerons respectés. Curieux de goûter comment la biodynamie se traduit dans le verre ? En voici deux bons exemples.

1. Domaine des Huards

Cheverny 2015, Le Pressoir (11154021 ; 24,25 $)

Dans ce vignoble situé près de Chambord, Jocelyne et Michel Gendrier signent cette cuvée majoritairement issue de pinot noir et de 20 % de gamay. Le 2015 est vigoureux, mais porté par des tanins soyeux, pur, très expressif et riche d’une vaste palette de saveurs. À retenir parmi les vins rouges les plus achevés de l’appellation Cheverny.



2. Ferrer-Ribière

Carignan 2013, Vignes de plus de 100 ans, Côtes catalanes (12212182 ; 19,85 $)

Beaucoup d’intensité dans cette cuvée élaborée par Denis Ferrer et Bruno Ribière, au sud-ouest de Perpignan. Le 2013 est ouvert, vibrant, et séduit par son empreinte toute méditerranéenne, sa mâche et son registre aromatique complexe, qui marie le cassis à la pivoine et à la garrigue. Un excellent achat à moins de 20 dollars.