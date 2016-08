Le cauchemar de transiter par l’aéroport de Miami

Chaque fois que je quitte le Québec et que je transite par un aéroport des États-Unis, la correspondance se fait souvent sans heurt, grâce au prédédouanement effectué à Montréal-Trudeau.



Mais chaque fois que je rentre au bercail en passant de nouveau par un aéroport de ce pays, je me sens comme une pièce de bétail. Du bétail potentiellement terroriste, de surcroît.

Je le sais depuis des années, je le supporte depuis des lustres, mais jeudi soir dernier, en transitant avec ma famille par l’aéroport de Miami depuis le Costa Rica, je l’ai plus que jamais constaté, en près de deux heures d’inutiles formalités entre deux vols.

Bien sûr, je pourrais adhérer à Nexus ; d’accord, une fausse alerte à la bombe avait entraîné un atterrissage d’urgence à Montréal, la veille. Mais ce que j’ai vécu ce soir-là découlait davantage d’un mélange de désorganisation et de structures aux assises bien ancrées que d’une multiplication de contrôles improvisés pour faire face à la hausse subite d’une éventuelle menace.

Tout a commencé par une annonce du pilote, sur le vol San José–Miami. «Mesdames et messieurs, nous allons bientôt atterrir, porte D7. Si vous avez un vol en correspondance, n’oubliez pas que vous devez passer les contrôles douaniers, après avoir récupéré vos bagages.»

Pourtant, la préposée au comptoir costaricain d’American Airlines m’avait bien dit que nos quatre grosses valises se rendraient directement à Montréal. Je revérifie donc auprès des agents de bord : il faudra effectivement récupérer les bagages à Miami, en sus du reste.

Car peu importe que les trois autres membres de ma famille et moi ne fassions que passer en coup de vent en rentrant au Québec, nous sommes traités comme si nous venions séjourner trois mois aux États-Unis, dès lors que nous foulons du pied l’un de ses aéroports. Si la paranoïa terroriste, l’obsession sécuritaire et la peur de tout expliquent cette pratique, elle a atteint des sommets d’absurdité, de mépris et de chaos, ces derniers temps, à Miami.

Dès la sortie de l’avion, il faut d’abord s’engouffrer dans une première file et attendre avant de numériser soi-même son passeport (quatre, dans notre cas), puis répondre à des questions à l’écran et se faire photographier par une machine, sans lunettes, sans casquette.

— Pardon, madame, n’y a-t-il pas moyen de passer par un agent, comme d’habitude ?

— Non, c’est comme ça maintenant, répond sèchement la préposée, blasée et bête comme ses pieds.

Pourtant, à côté de la file suivante — où on doit ensuite se rendre pour être, de toute façon, questionné par un agent, petite fiche en main —, on peut encore procéder comme d’habitude. Mais parce qu’on veut former les passagers à utiliser les bornes de contrôle automatisé des passeports, on leur ment sans vergogne. Ou alors on se fout totalement d’eux, ce qui revient au même.

Une fois ce deuxième contrôle passé, on s’imagine que la fin approche. Que nenni : il faut à présent récupérer les bagages dans la zone dédiée à cette fin. Entre les carrousels, un immense serpent humain zigzague sur des centaines de mètres. Il est tellement long qu’on ne sait pas où est sa tête ni sa queue. Pendant que ma famille se greffe tant bien que mal à cette innommable procession, je passe au bureau d’information. Vérification faite : nul besoin de récupérer nos bagages, finalement.

Tandis que je rejoins les miens au cœur du serpent humain, d’innombrables inquiets cherchent leurs valises sur le carrousel, alors que le sablier coule. Puis, une voix amorphe annonce dans un haut-parleur que «les passagers d’American Airlines qui ont un vol en correspondance n’ont pas à se soucier de leurs bagages : des bagagistes s’en occuperont». Merci pour l’information, elle arrive juste un peu tard.

Le pire, c’est que les passagers qui n’ont pas envoyé de valise en soute doivent s’astreindre au même interminable processus et faire la file comme tout le monde, entre les monticules de bagages épars, jusqu’à un troisième point de contrôle.

Ce n’est pas fini : un quatrième point de contrôle se profile bientôt, avec passage des bagages (et de quelques humains) aux rayons X. Mais comment diable quelqu’un aurait-il pu glisser quelque chose de dangereux dans son sac à dos, dans cet environnement ultrasécurisé ? Qu’importe : Big Brother is watching you, and he’s searching you, et tant pis si les passagers ratent leur avion.

— Pardon, monsieur l’agent de la TSA, pourriez-vous nous faire passer devant les autres ? Notre embarquement a commencé, et nous ne savons même pas à quelle porte nous rendre…

— Désolé, mais vous n’êtes pas le seul : 35 % des passagers de cet aéroport sont en retard chaque jour, répond platement l’insensible fonctionnaire.

Maigre consolation : un panonceau explique qu’on n’a pas à retirer nos souliers ou l’ordinateur de son sac. Le mien a cependant droit à une vérification aléatoire, contrôle de traces de poudre en prime, avant que la maladroite préposée n’y remette mes effets n’importe comment, comme dans un fourre-tout. À l’image de l’aéroport où elle travaille.

Après ce dernier contrôle, nous tombons enfin sur un panneau d’information sur l’état des vols : le nôtre est à la porte D7. Oui, c’est bel et bien notre porte d’arrivée : retour à la case départ après un long détour… «Allez, on prend le SkyTrain, ça ira plus vite !» Embarqués après deux volées d’escaliers mécaniques à la porte D24, nous ressortons après deux autres séries d’escaliers mécaniques, porte D17. Marcher aurait à peu près donné le même résultat…

C’est à ce moment que j’ai remis les cartes d’embarquement à ma conjointe en lui demandant de courir en quatrième vitesse pour qu’on ne refile pas nos sièges à des passagers en attente, en cette ère de vols surréservés. Je l’ai finalement rejointe, avec les enfants et nos bagages de cabine, juste à temps pour monter à bord de l’avion, quelques litres de sueur en moins.

First World problem, dites-vous ? Pas moins de 1,1 milliard de personnes voyagent chaque année sur le globe, dont des dizaines de millions de passagers qui passent — pas toujours par choix — par des aéroports états-uniens.

Des aéroports qui se targuent d’être des plaques tournantes donnant accès au monde entier, mais où rien n’est fait pour faciliter la vie des voyageurs en transit — sauf les membres Nexus et ceux qui sont prédédouanés —, contrairement à tant de villes de la planète.

Des aéroports où on traite ces gens sans égard ni considération, et où on se sent avalé, puis assimilé, par une sorte d’immense appareil digestif, avant d’en être expulsé comme de vulgaires déjections.

Car c’est exactement ainsi qu’on se sent, quand on rentre chez soi en passant par cet aéroport — et par tant d’autres — des États-Unis.

Et vous, avez-vous vécu des expériences semblables ?