Le vin de la semaine: le chardonnay en mode frais et non boisé

La vie est trop courte pour fréquenter l’ennui, surtout dans son verre. Chaque semaine, Nadia Fournier vous fait découvrir les vins qui l’emballent.

Afin d’inciter les consommateurs à utiliser son système de commande en ligne, la SAQ a mis en place il y a plus d’un an le programme Cliquez, achetez, ramassez. Le monopole d’État y offre depuis quelques mois des préventes en primeur pour permettre aux acheteurs d’avoir accès aux nouveautés une semaine avant leur arrivée en succursales.

Vous pouvez donc commander dès aujourd’hui les vins du prochain arrivage Cellier, qui seront mis en vente officiellement jeudi prochain, comme cet excellent chardonnay, produit par une cave familiale perchée dans la vallée de Hemel-en-Aarde, à une centaine de kilomètres à l’est du Cap.

Vinifié en cuves d’acier inoxydable, le 2015 a de petits airs d’un vin de Chablis. Frais, minéral, vif, non boisé, salin et vibrant de jeunesse, il égrène les saveurs de poire, d’écorce de citron, d’eau de mer, de fleurs blanches et présente un équilibre idéal entre le gras, la structure, l’acidité et le fruit. Tout ça à moins de 20 $…!