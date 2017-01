Le vin de la semaine: un blanc hongrois

Tout le long du mois de janvier, Nadia Fournier vous proposera ses coups de cœur à moins de 15 $. Gardez l’œil ouvert, il y a des aubaines à saisir!

Château Pajzos, Tokaji Furmint 2015 — 860668 — 14,65 $

Le cépage blanc furmint représente environ les deux tiers de la superficie totale du vignoble hongrois et contribue au caractère unique des vins azsú, les grands liquoreux du pays. Mais comme toutes les années ne sont pas propices à la production de liquoreux, on en fait aussi de bons vins secs.

À moins de 15 $, il est difficile de trouver un vin blanc qui offre autant de volume et de caractère. On aimera aussi le goût original de ce 2015, entre la pêche, les fleurs blanches et la noisette, sur un fond délicatement salin qui ajoute à son relief en bouche. Très belle bouteille en vente dans l’ensemble du réseau!