Le vin de la semaine: un californien chaleureux

La vie est trop courte pour fréquenter l’ennui, surtout dans son verre. Chaque semaine, Nadia Fournier vous fait découvrir les vins qui l’emballent.

L’automne est officiellement commencé, mais la température s’annonce clémente dans les prochains jours. Pourquoi ne pas en profiter pour prolonger la saison estivale et cuisiner sur le barbecue?

Avec sa vigueur doublée de générosité, le vin de zinfandel est le compagnon idéal des grillades et des viandes braisées. Contrairement à la croyance populaire, ce cépage californien — aussi connu sous le nom de primitivo dans les Pouilles italiennes — peut donner des vins harmonieux et d’une grande «buvabilité».

Le vin produit à l’intérieur des terres par Bill Easton, non loin de Sacramento, est tout à fait représentatif du millésime 2013, avec un fruit plus concentré et une chair plantureuse. Cela dit, un grain tannique compact et un peu rugueux soutient la masse fruitée et apporte tout le tonus voulu. Original, plein de vitalité et d’une longueur enviable. Une belle bouteille à partager entre amis, autour d’un repas copieux. Bon long week-end!