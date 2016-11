Le vin de la semaine: un rouge du bout du monde

La vie est trop courte pour fréquenter l’ennui, surtout dans son verre. Chaque semaine, Nadia Fournier vous fait découvrir les vins qui l’emballent.

Située au sud de Valparaiso, la vallée de Casablanca est en essor constant depuis une vingtaine d’années. Son climat océanique offre les conditions idéales pour les cépages blancs et le pinot noir, grand cépage rouge de la Bourgogne.

Comme toujours, ce vin, présenté dans une bouteille à capsule vissée, met l’accent sur le fruit et la texture suave qui fait tout le charme du pinot. Pas très costaud, mais franc et ouvert; les parfums de l’élevage sont perceptibles, mais ne gênent en rien l’expression du fruit, qui se présente avec de bons goûts de fraise et de cerise.

Ni costaud ni corsé, mais un bon vin rouge tendre et juteux, suffisamment délicat pour accompagner les poissons et les viandes blanches, voire assez léger pour boire à l’apéritif. Servez le frais, autour de 15 °C.

Salud!