Le vin de la semaine: un rouge turc pimpant et gorgé de fruit

Tout le long du mois de janvier, Nadia Fournier vous propose ses coups de cœur à moins de 15 $. Gardez l’œil ouvert, il y a des aubaines à saisir!

La viticulture est pratiquée en Turquie depuis six millénaires. Le pays occupe le quatrième rang mondial des producteurs de raisins, mais la quasi-totalité de la récolte est toujours commercialisée sous forme de raisin de table ou de raisins secs.

Marginalisé pendant le règne ottoman, le vin a connu un souffle nouveau en 1925, lorsque Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie laïque, a inauguré le premier établissement vinicole moderne du pays dans le cadre de son programme d’occidentalisation. Le domaine familial de Kocabag a été créé en 1972, dans la région volcanique de Cappadoce, dans l’est du pays.

Composé des cépages locaux öküzgözü et boğazkere ce vin souple se donne des airs de gamay avec son nez de poivre et de cerise et son attaque en bouche juteuse et gorgée de fruit. Vraiment délicieux et encore meilleur servi frais autour de 14 °C, il offre une tenue et une longueur appréciables pour le prix et une grande sapidité. Un petit voyage en Turquie, en classe économique.